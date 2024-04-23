США разрабатывают пакет санкций против банковского сектора Китая – WSJ

США разрабатывают санкции, направленные на то, чтобы отрезать отдельные китайские банки от мировой финансовой системы. Вашингтон надеется, что это приостановит финансовую поддержку Пекином российского военного производства. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Корреспондент.

Китай прислушался к предупреждениям Запада не отправлять оружие в Россию с самого начала войны, но после прошлогодней поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин китайский экспорт в Россию коммерческих товаров, также имеющих военное применение, резко возрос, отмечает СМИ.

Китай сейчас является основным поставщиком схем, деталей самолетов, машин и станков, говорится в материале. Официальные лица США говорят, что помощь Пекина позволила Москве восстановить свой военно-промышленный потенциал.

Вопрос состоит в том, может ли эта мощная финансовая угроза повлиять на китайско-российскую торговлю, добавляет издание.