Трамп називав Україну "частиною Росії" та "сповненою жаливих людей" – WSJ

За часів свого президентства Дональд Трамп критикував Україну за корупцію і підтримував історичні претензії Росії на частину її території. Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, повідомляє Європейська правда.

Колишні і нинішні посадовці адміністрації США розповіли, що на зустрічах у Білому домі та під час переговорів з іноземними лідерами Трамп неодноразово описував Україну як "тотально корумповану" і сповнену "жахливих людей".

За даними видання, під час першої зустрічі з главою Кремля Владіміром Путіним в Німеччині у 2017 році російський правитель закликав Трампа визнати претензії Росії на суверенітет над частиною України, посилаючись на зв'язки з Київською Руссю XI століття, розташованою на території сучасної України, Білорусі та частини Росії.

Відтоді Трамп часто скаржився на підтримку України з боку США, називаючи країну у розмовах з європейськими лідерами "вашою Україною" і "частиною Росії", заявили американські та іноземні посадовці.

Скептицизм тодішнього президента щодо України проявився під час дискусій, в яких він спочатку виступав проти продажу Україні ракет для посилення оборони країни від Росії, за словами нинішніх і колишніх посадовців.

За словами нинішніх і колишніх чиновників, Трамп спочатку лаяв радників, які переконували його схвалити продаж ракет. Він заперечував проти надання Києву того, що він назвав "летальною допомогою", і заявив, що європейські союзники повинні робити більше для захисту своїх сусідів.

Тодішній радник з національної безпеки Герберт МакМастер і тодішній міністр оборони Джим Меттіс запевнили Україну, що запит буде розглянуто, коли, за словами одного іноземного посадовця, Трамп був "у гарному настрої".

Така можливість з'явилася у грудні 2017 року після того, як днем раніше Конгрес схвалив президентський законопроєкт про податкову реформу. Макмастер і Меттіс принесли Трампу документ про затвердження передачі Javelin Україні наступного дня, і він підписав його.

Однією з причин несприятливого ставлення до України з боку Трампа стало небажання розвідспільноти США підтвердити його твердження про втручання України у президентські вибори 2016 року.

Посадовці адміністрації були "спантеличені тим, чому він (Трамп – Ред.) був набагато прихильнішим до Росії, ніж до України – особливо коли їхні інтереси розходилися", сказав колишній посадовець.

Його ставлення до України також проявилось в тому, що він спочатку чинив опір зустрічі з тодішнім президентом України Петром Порошенком у 2017 році в Білому домі, хоча згодом все ж погодився на неї.

Пам'ятаючи про небажання Трампа зустрічатись, Порошенко під час цього візиту погодився на прохання посадовця адміністрації купити вугілля у компанії з Пенсильванії. Потім Трамп у своєму виступі підкреслив зацікавленість України в купівлі американського вугілля.

Як зазначає видання, ставлення Трампа до України залишалось незмінно негативним. У червні 2018 року на вечері G7 в Канаді він заявив своїм колегам, що Україна є "однією з найкорумпованіших країн світу", за словами одного з іноземних посадовців.

Минулого місяця, захищаючи зусилля свого адвоката Руді Джуліані, спрямовані на просування розслідувань в Україні, Трамп заявив журналістам: "Він шукає корупцію скрізь, куди б він не пішов. Всі розуміють, що Україна має великі проблеми в цьому плані".

Раніше колишня радниця Трампа Фіона Гілл у коментарі для книги репортера The New York Times Девіда Сенгера розповіла, що Трамп, перебуваючи на посаді президента США, давав зрозуміти, ніби вважає, що Україна повинна бути частиною Росії.