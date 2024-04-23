Трамп называл Украину "частью России" и "полной ужасных людей" – WSJ

Во времена своего президентства Дональд Трамп критиковал Украину за коррупцию и поддерживал исторические претензии России на часть ее территории. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, сообщает Европейская правда.

Бывшие и нынешние чиновники администрации США рассказали, что на встречах в Белом доме и во время переговоров с иностранными лидерами Трамп неоднократно описывал Украину как "тотально коррумпированную" и полную "ужасных людей".

По данным издания, во время первой встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Германии в 2017 году российский правитель призвал Трампа признать претензии России на суверенитет над частью Украины, ссылаясь на связи с Киевской Русью XI века, которая была расположена на территории современной Украины, Беларуси и части России.

С тех пор Трамп часто жаловался на поддержку Украины со стороны США, называя страну в разговорах с европейскими лидерами "вашей Украиной" и "частью России", заявили американские и иностранные чиновники.

Скептицизм тогдашнего президента в отношении Украины проявился во время дискуссий, в которых он сначала выступал против продажи Украине ракет для усиления обороны страны от России, по словам нынешних и бывших чиновников.

По словам нынешних и бывших чиновников, Трамп сначала ругал советников, которые убеждали его одобрить продажу ракет. Он возражал против предоставления Киеву того, что он назвал "летальной помощью", и заявил, что европейские союзники должны делать больше для защиты своих соседей.

Тогдашний советник по национальной безопасности Герберт МакМастер и тогдашний министр обороны Джим Мэттис заверили Украину, что запрос будет рассмотрен, когда, по словам одного иностранного чиновника, Трамп будет "в хорошем настроении".

Такая возможность появилась в декабре 2017 года после того, как днем ранее Конгресс одобрил президентский законопроект о налоговой реформе. Макмастер и Мэттис принесли Трампу документ об утверждении передачи Javelin Украине на следующий день, и он подписал его.

Одной из причин неблагоприятного отношения к Украине со стороны Трампа стало нежелание разведсообщества США подтвердить его утверждения о вмешательстве Украины в президентские выборы в 2016 году.

Чиновники администрации были "озадачены тем, почему он (Трамп. – Ред.) был гораздо более благосклонным к России, чем к Украине – особенно когда их интересы расходились", сказал бывший чиновник.

Его отношение к Украине также проявилось в том, что он сначала сопротивлялся встрече с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в 2017 году в Белом доме, хотя впоследствии все же согласился на нее.

Помня о нежелании Трампа встречаться, Порошенко во время этого визита согласился на просьбу чиновника администрации купить уголь у компании из Пенсильвании. Затем Трамп в своем выступлении подчеркнул заинтересованность Украины в покупке американского угля.

Как отмечает издание, отношение Трампа к Украине оставалось неизменно негативным. В июне 2018 года на ужине G7 в Канаде он заявил своим коллегам, что Украина является "одной из самых коррумпированных стран мира", по словам одного из иностранных чиновников.

В прошлом месяце, защищая усилия своего адвоката Руди Джулиани, направленные на продвижение расследований в Украине, Трамп заявил журналистам: "Он ищет коррупцию везде, куда бы он ни пошел. Все понимают, что Украина имеет большие проблемы в этом плане".

Ранее бывшая советница Трампа Фиона Хилл в комментарии для книги репортера The New York Times Дэвида Сэнгера рассказала, что Трамп, находясь на посту президента США, давал понять, будто считает, что Украина должна быть частью России.