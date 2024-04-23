Окупанти використали нову тактику застосування "Шахедів" – Повітряні сили

Сьогодні росіяни застосували дещо нову тактику – намагалися направляти по різних напрямках один-два "Шахеди" з різною періодичністю. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Поки ми ще не отримали допомогу від США, ворог намагатиметься інтенсифікувати обстріли різними методами, як сьогодні за допомогою дронів. Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два "Шахеди" з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ним" , – зазначив Євлаш.

Він зауважив, що під час сьогоднішньої атаки ворог намагався розвідувати застосування наших мобільних вогневих груп.

Речник Повітряних сил додав, що також росіяни досить інтенсивно виготовляють та застосовують КАБи та ракети.

Нагадаємо, вночі сили ППО збили 15 із 16 запущених росіянами "Шахедів".