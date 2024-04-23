Оккупанты использовали новую тактику применения "Шахедов" – Воздушные силы

Сегодня россияне применили несколько новую тактику – пытались направлять по разным направлениям один-два "Шахеда" с разной периодичностью. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире общенационального телемарафона, сообщает Укринформ.

"Пока мы еще не получили помощь от США, враг будет пытаться интенсифицировать обстрелы разными методами, как сегодня с помощью дронов. Мы видели несколько новую тактику. Россияне пытались направлять по разным направлениям один-два "Шахеда" с разной периодичностью, чтобы максимально сделать неудобной борьбу" с ним" , – отметил Евлаш.

Он отметил, что во время атаки враг пытался разведывать применение наших мобильных огневых групп.

Представитель Воздушных сил добавил, что также россияне достаточно интенсивно производят и применяют КАБы и ракеты.

Напомним, ночью силы ПВО сбили 15 из 16 запущенных россиянами "Шахедов".