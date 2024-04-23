Газпром закрив десятки своїх газових свердловин через підтоплення

Російський "Газпром" закрив десятки газових свердловин через підтоплення в Оренбурзькій області. З посиланням на інформацію у внутрішній газеті компанії "Газпром Видобуток Оренбург", повідомляє Enkorr.

Місцевому підрозділу Газпрому довелося закрити більше ніж 20 газових свердловин в Оренбурзькій області, щоб захистити їх від затоплення.

Деякі свердловини розташовані в заплаві річки Урал.

За даними компанії, на оренбурзькому нафтогазоконденсатному родовищі видобувається 10 млрд кубометрів газу і 300 тис. тонн нафти й газового конденсату на рік.

Уральський регіон Росії й північний Казахстан часто страждають від повеней у цю пору року, але цьогоріч спостерігаються найгірші за всю історію, і влада Кургана заявила, що рівень річки Тобол уже перевищив найвищий рівень з 1994 року.