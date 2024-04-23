Газпром закрыл десятки своих газовых скважин из-за подтопления

Российский Газпром закрыл десятки газовых скважин из-за подтопления в Оренбургской области. Со ссылкой на информацию во внутренней газете компании "Газпром Добыча Оренбург", сообщает Enkorr.

Местному подразделению Газпрома пришлось закрыть более 20 газовых скважин в Оренбургской области, чтобы оградить их от затопления.

Некоторые скважины расположены в пойме реки Урал.

По данным компании, на оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении добывается 10 млрд кубометров газа и 300 тыс. тонн нефти и газового конденсата в год.

Уральский регион России и северный Казахстан часто страдают от наводнений в это время года, но в этом году наблюдаются худшие за всю историю, и власти Кургана заявили, что уровень реки Тобол уже превысил самый высокий уровень с 1994 года.