Німеччина переконує США передати Україні ще один Patriot – джерела

Уряд Німеччини переконує США поставити Україні принаймні ще один комплекс Patriot, щоб допомогти посилити протиповітряну оборону країни. Про це агентству Bloomberg розповіли джерела, повідомляє Європейська правда.

За словами співрозмовників агентства, кампанія тиску Берліна на свого США є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити партнерів по НАТО і Європейському Союзу посилити допомогу Україні із засобами ППО.

Як зазначено у публікації, цього тижня Німеччина також продовжить тиснути на європейських союзників, включаючи Францію та Італію, щоб оцінити, що вони можуть надати.

Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек назвав "надзвичайно великою кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і тому засоби ППО є однією з найбільш нагальних потреб поряд з артилерійськими боєприпасами.

"Якби американці могли надіслати нам системи Patriot, це б дуже допомогло", – сказав Габек у понеділок в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk.

Нагадаємо, міністри закордонних справ і оборони Німеччини у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.

Крім того, 13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.