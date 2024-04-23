Германия убеждает США передать Украине еще один Patriot – источники

Правительство Германии убеждает США поставить Украине по крайней мере еще один комплекс Patriot, чтобы помочь усилить противовоздушную оборону страны. Об этом агентству Bloomberg рассказали источники, сообщает Европейская правда.

По словам собеседников агентства, кампания давления Берлина на своего США является частью скоординированных усилий, направленных на то, чтобы заставить партнеров по НАТО и Европейскому Союзу усилить помощь Украине со средствами ПВО.

Как указано в публикации, на этой неделе Германия также продолжит давить на европейских союзников, включая Францию и Италию, чтобы оценить, что они могут предоставить.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал "чрезвычайно большим количество беспилотников и ракет", нацеленных на Украину, и поэтому средства ПВО является одной из самых насущных потребностей наряду с артиллерийскими боеприпасами.

"Если бы американцы могли прислать нам системы Patriot, это бы очень помогло" , – сказал Хабек в понедельник в интервью радио Deutschlandfunk.

Напомним, министры иностранных дел и обороны Германии в письме к десяткам стран анонсировали глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.

Кроме того, 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.