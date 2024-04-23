Південна Корея прокомментувала військові ядерні навчання КНДР

Міністерство оборони Південної Кореї попередило Пхеньян, що Північна Корея зіткнеться з кінцем свого режиму, якщо спробує застосувати ядерну зброю.﻿ Про це пише Yonhap, повідомляє Укрінформ.

«Якщо Північна Корея спробує застосувати зброю, вона отримає негайну, сильну й рішучу відповідь з боку альянсу Південної Кореї та Сполучених Штатів і режим КНДР зіткнеться зі своїм кінцем» , - заявив речник оборонного відомства Чон Ха Кю на регулярному брифінгу, коментуючи повідомлення про військові навчання Пхеньяна з імітацією ядерного контрудару.

Чон сказав, що тривалі провокації КНДР лише посилять військовий потенціал Південної Кореї та розширене стримування Сполучених Штатів, а також їхню тристоронню співпрацю у сфері безпеки з Японією.

Розширене стримування означає зобов’язання Штатів використовувати весь спектр своїх військових можливостей, включаючи ядерний, для захисту свого союзника.

Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) Південної Кореї назвав останні ракетні випробування Пхеньяна «демонстрацією сили» на тлі тривалих військових навчань Сеула й Вашингтона.

Речник JCS Лі Сон Чжун оцінив заяву Північної Кореї про можливість ядерної атаки як «перебільшену» та запевнив, що південнокорейські військові готові виявляти і збивати балістичні ракети КНДР.

Надвелика ракетна система залпового вогню Північної Кореї класифікується Сеулом і союзниками як ракета малої дальності, яка може уразити ціль у будь-якій точці на території Південної Кореї. Пхеньян стверджує, що на таку зброю можна встановити тактичну ядерну боєголовку.