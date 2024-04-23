Южная Корея прокомментировала военные ядерные учения КНДР

Министерство обороны Южной Кореи предупредило Пхеньян, что Северная Корея столкнется с концом своего режима, если попытается применить ядерное оружие. Об этом пишет Yonhap, сообщает Укринформ.

«Если Северная Корея попытается применить оружие, она получит немедленный, сильный и решительный ответ со стороны альянса Южной Кореи и Соединенных Штатов и режим КНДР столкнется со своим концом» , - заявил представитель оборонного ведомства Чон Ха Кю на регулярном брифинге, комментируя сообщения о военных учениях Пхеньяна с имитацией ядерного контрудара.

Чон сказал, что длительные провокации КНДР лишь усилят военный потенциал Южной Кореи и расширенное сдерживание Соединенных Штатов, а также их трехстороннее сотрудничество по безопасности с Японией.

Расширенное сдерживание означает обязательство Штатов использовать весь спектр своих военных возможностей, включая ядерный, для защиты своего союзника.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи назвал последние ракетные испытания Пхеньяна "демонстрацией силы" на фоне длительных военных учений Сеула и Вашингтона.

Представитель JCS Ли Сон Чжун оценил заявление Северной Кореи о возможности ядерной атаки как «преувеличенное» и заверил, что южнокорейские военные готовы обнаруживать и сбивать баллистические ракеты КНДР.

Сверхбольшая ракетная система залпового огня Северной Кореи классифицируется Сеулом и союзниками в качестве ракеты малой дальности, которая может поразить цель в любой точке на территории Южной Кореи. Пхеньян утверждает, что на такое оружие можно установить тактическую ядерную боеголовку.