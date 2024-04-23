Будапешт погрожує блокувати гроші для України за "полювання" на угорські компанії

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто пообіцяв блокувати виділення 1,5 млрд євро на зброю для України, яку передають держави ЄС, через "дискримінацію" угорських компаній, повідомляє Європейська правда.

За словами угорського міністра, "дискримінація угорських компаній в Україні досі не ліквідована" і поки ситуація не зміниться, Угорщина не погодиться на виділення Україні допомоги від ЄС.

"Полювання на відьом проти угорських компаній в Україні не закінчилося справою OTP Bank, оскільки влада країни хоче відкликати місцеві ліцензії на продаж десятків препаратів компанії (Gedeon) Richter" , – заявив Сійярто.

Глава МЗС Угорщини нагадав, що його країна вже заблокувала допомогу на суму 500 млн євро, які ЄС передбачив для компенсацій державам-членам за зброю, передану Україні.

Міністр зазначив, що лідери ЄС хочуть виділити ще 1,5 млрд євро із Європейського фонду миру для фінансування зброї, яку передають Україні.

Він зажадав від української сторони гарантій того, що "вони припинять і не відновлять полювання на відьом проти угорських компаній, які працюють в Україні".