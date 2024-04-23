Будапешт угрожает блокировать деньги для Украины за "охоту" на венгерские компании

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто пообещал блокировать выделение 1,5 млрд евро на оружие для Украины, которое передают государства ЕС, из-за "дискриминации" венгерских компаний, сообщает Европейская правда.

По словам венгерского министра, "дискриминация венгерских компаний в Украине до сих пор не ликвидирована" и пока ситуация не изменится, Венгрия не согласится на выделение Украине помощи от ЕС.

"Охота на ведьм против венгерских компаний в Украине не закончилась делом OTP Bank, поскольку власти страны хотят отозвать местные лицензии на продажу десятков препаратов компании (Gedeon) Richter" , – заявил Сийярто.

Глава МИД Венгрии напомнил, что его страна уже заблокировала помощь на сумму 500 млн евро, которые ЕС предусмотрел для компенсаций государствам-членам за оружие, переданное Украине.

Министр отметил, что лидеры ЕС хотят выделить еще 1,5 млрд евро из Европейского фонда мира для финансирования оружия, которое передают Украине.

Он потребовал от украинской стороны гарантий того, что "они прекратят и не возобновят охоту на ведьм против венгерских компаний, работающих в Украине".