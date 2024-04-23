У Польщі заявили, що не почули від країн ЄС конкретики про надання Україні ППО

Країни Європейського Союзу загалом мають близько 100 систем ППО. Допоки в Україні падають російські ракети і дрони, вони не повинні лежати десь на складах. Про це за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин у Люксембурзі повідомив журналістам глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Укрінформ.

За його словами, в Україні драматична ситуація в енергосекторі, оскільки росіянами вдалося знищити 70% потужностей українських електростанцій. За його словами, якщо Росії вдасться знищити ще більше потужностей української енергосистеми, то в Україні може з’явитися більше непридатних для життя місць, а це може викликати нову хвилю біженців.

Сікорський підкреслив, що саме тому необхідно Україні надати більше систем ППО. Водночас, він зауважив, що під час зустрічі в Люксембурзі він не почув від своїх європейських колег конкретних декларацій у справі надання Україні систем ППО, що може мати свої негативні наслідки.

Глава польської дипломатії підкреслив, що у країнах ЄС є близько 100 систем ППО, які вже дуже добре себе зарекомендували в Україні.

"Не повинна ця зброя лежати десь на складах чи ангарах, коли в Україні падають російські ракети і дрони" , - підкреслив Сікорський.

У цьому контексті він зауважив, що Польща не може передати Україні системи Patriot, оскільки має лише дві батареї цього зенітно-ракетного комплексу, які перебувають у зоні "безпосередньої воєнної загрози".