У Польщі заявили, що не почули від країн ЄС конкретики про надання Україні ППО
Країни Європейського Союзу загалом мають близько 100 систем ППО. Допоки в Україні падають російські ракети і дрони, вони не повинні лежати десь на складах. Про це за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин у Люксембурзі повідомив журналістам глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Укрінформ.
За його словами, в Україні драматична ситуація в енергосекторі, оскільки росіянами вдалося знищити 70% потужностей українських електростанцій. За його словами, якщо Росії вдасться знищити ще більше потужностей української енергосистеми, то в Україні може з’явитися більше непридатних для життя місць, а це може викликати нову хвилю біженців.
Сікорський підкреслив, що саме тому необхідно Україні надати більше систем ППО. Водночас, він зауважив, що під час зустрічі в Люксембурзі він не почув від своїх європейських колег конкретних декларацій у справі надання Україні систем ППО, що може мати свої негативні наслідки.
Глава польської дипломатії підкреслив, що у країнах ЄС є близько 100 систем ППО, які вже дуже добре себе зарекомендували в Україні.
"Не повинна ця зброя лежати десь на складах чи ангарах, коли в Україні падають російські ракети і дрони", - підкреслив Сікорський.
У цьому контексті він зауважив, що Польща не може передати Україні системи Patriot, оскільки має лише дві батареї цього зенітно-ракетного комплексу, які перебувають у зоні "безпосередньої воєнної загрози".
"Одна з російських ракет впала за 10 км від мого будинку. Сподіваюся, це свідчить про те, що Польща не може віддати свої батареї... Лідером коаліції систем Patriot є Німеччина. Вони оголосили, що дадуть одну батарею. Бажаємо їм успіхів і підтримуватимемо їх у цьому", - підкреслив глава МЗС Польщі.