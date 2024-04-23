В Польше заявили, что не услышали от стран ЕС конкретики о предоставлении Украине ПВО

Страны Европейского Союза в общей сложности имеют около 100 систем ПВО. Пока в Украине падают российские ракеты и дроны, они не должны лежать где-нибудь на складах. Об этом по итогам Совета министров ЕС по внешним отношениям в Люксембурге сообщил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает Укринформ.

По его словам, в Украине драматическая ситуация в энергосекторе, поскольку россияне удалось уничтожить 70% мощностей украинских электростанций. По его словам, если России удастся уничтожить еще больше мощностей украинской энергосистемы, то в Украине может появиться больше непригодных для жизни мест, что может вызвать новую волну беженцев.

Сикорский подчеркнул, что именно поэтому необходимо Украине предоставить больше систем ПВО. В то же время, он отметил, что во время встречи в Люксембурге он не услышал от своих европейских коллег конкретных деклараций по делу предоставления Украине систем ПВО, что может иметь свои негативные последствия.

Глава польской дипломатии подчеркнул, что в странах ЕС есть около 100 систем ПВО, которые очень хорошо себя зарекомендовали в Украине.

"Не должно это оружие лежать где-то на складах или ангарах, когда в Украине падают российские ракеты и дроны" , - подчеркнул Сикорский.

В этом контексте он отметил, что Польша не может передать Украине системы Patriot, поскольку имеет только две батареи этого зенитно-ракетного комплекса, которые находятся в зоне "непосредственной военной угрозы".