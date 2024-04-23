Над Трампом розпочався суд у справі про гроші "за мовчання" порноакторці

У Нью-Йорку розпочався судовий процес над експрезидентом США Дональдом Трампом у справі про виплату грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс. Про це пише CNN, повідомляє Новое время.

Прокурори повідомили присяжним, що виплата грошей порнозірці була частиною більш масштабної змови з метою вплинути на президентські вибори 2016 року шляхом приховування інформації про негідне поводження Трампа.

Адвокати експрезидента у відповідь сказали, що Трамп не причетний до створення документів, у фальсифікації яких його звинувачують. Крім того, вони зазначили, що «немає нічого поганого у спробі вплинути на вибори».

Трамп також був присутній у залі суду. У вівторок, 23 квітня, перед тим, як судовий процес продовжиться, суддя Хуан Мерчан проведе слухання за клопотанням окружного прокурора щодо накладення санкцій на Трампа за порушення заборони на обговорення свідків, пише CNN.

«Обвинувачений Дональд Трамп організував злочинну схему з метою фальсифікації результатів президентських виборів 2016 року. Потім він приховував цю злочинну змову, брешучи знову і знову у своїх ділових документах у Нью-Йорку» , — наголосив прокурор Метью Коланджело.

Він розказав присяжним про зусилля Трампа, а також його адвоката Майкла Коена й колишнього керівника American Media Inc. Девіда Пекера, спрямовані на те, щоб не допустити витоку «шкідливої інформації» під час виборів 2016 року.

Коланджело назвав колишнього видавця таблоїда ключовим гравцем у схемі Трампа, спрямованої на те, щоб контролювати думку народа про нього перед виборами.

Водночас адвокат експрезидента Тодд Бланш почав свою вступну промову з простого твердження: «Дональд Трамп невинний».

Бланш розповів присяжним, що історія не така проста, як її виклали прокурори. За його словами, не було нічого незаконного в підписанні угод про нерозголошення або в спробі вплинути на вибори.

Прокурори викликали Девіда Пекера як першого свідка у справі проти Трампа.

Він свідчив менш як 30 хвилин, перш ніж суд оголосив перерву на весь день. Очікується, що Пекер продовжить давати свідчення 23 квітня.