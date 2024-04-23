Над Трампом начался суд по делу о деньгах "за молчание" порноактрисе

В Нью-Йорке начался судебный процесс над экс-президентом США Дональдом Трампом касательно денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Об этом пишет CNN, сообщает Новое время.

Прокуроры сообщили присяжным, что выплата денег порнозвезде была частью более масштабного заговора с целью повлиять на президентские выборы 2016 года путем сокрытия информации о недостойном поведении Трампа.

Адвокаты экс-президента в ответ сказали, что Трамп не причастен к созданию документов, в фальсификации которых его обвиняют. Кроме того, они отметили, что «нет ничего плохого в попытке повлиять на выборы».

Трамп также присутствовал в зале суда. Во вторник, 23 апреля, перед тем, как судебный процесс продолжится, судья Хуан Мерчан проведет слушания по ходатайству окружного прокурора о наложении санкций на Трампа за нарушение запрета на обсуждение свидетелей, пишет CNN.

«Обвиняемый Дональд Трамп организовал преступную схему с целью фальсификации результатов президентских выборов 2016 года. Затем он скрывал этот преступный сговор, лгущий снова и снова в своих деловых документах в Нью-Йорке» , — подчеркнул прокурор Мэтью Коланджело.

Он рассказал присяжным об усилиях Трампа, а также его адвоката Майкла Коэна и бывшего руководителя American Media Inc. Дэвида Пекера, направленные на то, чтобы не допустить утечки «вредной информации» во время выборов 2016 года.

Коланджело назвал бывшего издателя таблоида ключевым игроком в схеме Трампа, направленной на то, чтобы контролировать мнение народа о нем перед выборами.

В то же время адвокат экс-президента Тодд Бланш начал свою вступительную речь с простого утверждения: «Дональд Трамп невиновен».

Бланш рассказал присяжным, что история не так проста, как ее изложили прокуроры. По его словам, не было ничего незаконного в подписании соглашений о неразглашении или в попытке повлиять на выборы.

Прокуроры вызвали Дэвида Пекера как первого свидетеля по делу против Трампа.

Он свидетельствовал менее 30 минут, прежде чем суд объявил перерыв на весь день. Ожидается, что Пекер продолжит давать показания 23 апреля.