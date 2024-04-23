Іран може стоврити ядерну бомбу "за тижні" – МАГАТЕ

Іран знаходиться "швидше за тижні, ніж за місяці" від володіння достатньою кількістю збагаченого урану для створення атомної бомби. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, повідомляє Deutsche Welle.

Хоча рівень збагачення урану, майже доведений в Ірані до необхідного для створення ядерної зброї, викликає побоювання, все ж таки не можна робити висновок, що Іран має таку зброю вже зараз, додав Гроссі. На думку глави МАГАТЕ, створення функціонуючої ядерної боєголовки вимагає, окрім виробництва збагаченого урану, "багато інших речей" - наприклад, проведення випробувань.

Запевнення Ірану в тому, що ядерні технології потрібні країні "для медичних та цивільних" цілей, викликають додаткові питання, заявив Гроссі. Наприклад, навіщо для цих цілей потрібні такі обсяги збагаченого урану і така швидкість його виробництва. Подібні побоювання, за його словами, посилюються тим, що МАГАТЕ не має "необхідного рівня видимості" діяльності іранських колег.

На запитання журналіста про те, чи може бути так, що Іран ефективно розробляє ядерну зброю, а МАГАТЕ про це не знає, Гроссі відповів, що "не може міркувати про це" через брак інформації.

В ході інтерв'ю глава МАГАТЕ також зазначив, що в умовах війни Ізраїлю з ХАМАС, а також війни Росії проти України виникла "тривожна тенденція" нормалізації розмов, пов'язаних з атаками на ядерні об'єкти, як у випадку з окупованою військами РФ Запорізькою АЕС, або навіть загроз застосування ядерної зброї, озвученої в уряді Ізраїлю на початку війни з ХАМАС. Подібна нормалізація, за словами Гроссі, веде до поступового руйнування режиму нерозповсюдження ядерної зброї, що дозволяло уникати ядерної війни протягом останніх 70 років.