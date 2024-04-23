Иран может создать ядерную бомбу "за недели" – МАГАТЭ

Иран находится "скорее в неделях, чем в месяцах" от обладания достаточным количеством обогащенного урана для создания атомной бомбы. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает Deutsche Welle.

Хотя уровень обогащения урана, почти доведенный в Иране до необходимого для создания ядерного оружия, вызывает опасения, все же нельзя делать вывод, что Иран обладает таким оружием уже сейчас, добавил Гросси. По мнению главы МАГАТЭ, создание функционирующей ядерной боеголовки требует, помимо производства обогащенного урана, "множество других вещей" - например, проведение испытаний.

Заверения Ирана в том, что ядерные технологии нужны стране "для медицинских и гражданских" целей, вызывают дополнительные вопросы, заявил Гросси. Например, зачем для этих целей нужны "такие объемы" обогащенного урана и "такая скорость" его производства. Подобные опасения, по его словам, усугубляются тем, что у МАГАТЭ нет "необходимого уровня видимости" деятельности иранских коллег.

На вопрос журналиста о том, может ли быть так, что Иран эффективно разрабатывает ядерное оружие, а МАГАТЭ об этом не знает, Гросси ответил, что "не может рассуждать об этом" из-за нехватки информации.

В ходе интервью глава МАГАТЭ также отметил, что в условиях войны Израиля с ХАМАС, а также войны России против Украины возникла "тревожная тенденция" нормализации разговоров, связанных с атаками на ядерные объекты, как в случае с оккупированной войсками РФ Запорожской АЭС, или даже угроз применения ядерного оружия, озвученных в правительстве Израиля в начале войны с ХАМАС. Подобная нормализация, по словам Гросси, ведет к постепенному разрушению режима нераспространения ядерного оружия, позволявшего избегать ядерной войны на протяжении последних 70 лет.