У Києві не відкриватимуть пляжний сезон – КМДА

Столична влада не має наміру відкривати пляжний сезон у Києві, враховуючи дію воєнного стану. Про це йдеться у рішенні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яке посилається КМДА, повідомляє Українська правда.

"Як і попередні два роки, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їх безперешкодному доступу до укриттів та притулків під час повітряної тривоги" , - інформувала КМДА. ﻿

Водночас наголошується, що фахівці все одно виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримання порядку та санітарії на пляжних територіях та зонах відпочинку.

Зокрема, обслуговуватимуть інженерні мережі, прибиратимуть території та проводитимуть санітарну обробку від комах.

У КМДА нагадали, що з початку воєнного стану у всіх регіонах України з міркувань безпеки заборонено відвідувати ліси, плавати на певних плавзасобах на водних об'єктах, а також обмежено чи заборонено відвідувати окремі туристичні маршрути та об'єкти.