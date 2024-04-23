В Киеве не будут открывать пляжный сезон – КГГА

Столичные власти не намерены открывать пляжный сезон в Киеве, учитывая действие военного положения. Об этом говорится в решении Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которое ссылается КГГА.﻿, сообщает Украинская правда.

"Как и предыдущие два года, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха, чтобы избежать массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям и убежищам во время воздушной тревоги" , - информировала КГГА.

В то же время отмечается, что специалисты все равно будут выполнять сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарии на пляжных территориях и зонах отдыха.

В частности, будут обслуживать инженерные сети, убирать территории и проводить санитарную обработку от насекомых.

В КГГА напомнили, что с начала военного положения во всех регионах Украины из соображений безопасности запрещено посещать леса, плавать на определенных плавсредствах на водных объектах, а также ограничено или запрещено посещать отдельные туристические маршруты и объекты.