В Киеве не будут открывать пляжный сезон – КГГА
Столичные власти не намерены открывать пляжный сезон в Киеве, учитывая действие военного положения. Об этом говорится в решении Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которое ссылается КГГА., сообщает Украинская правда.
"Как и предыдущие два года, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха, чтобы избежать массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям и убежищам во время воздушной тревоги", - информировала КГГА.
В то же время отмечается, что специалисты все равно будут выполнять сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарии на пляжных территориях и зонах отдыха.
В частности, будут обслуживать инженерные сети, убирать территории и проводить санитарную обработку от насекомых.
В КГГА напомнили, что с начала военного положения во всех регионах Украины из соображений безопасности запрещено посещать леса, плавать на определенных плавсредствах на водных объектах, а также ограничено или запрещено посещать отдельные туристические маршруты и объекты.