У Держдепі занепокоєні через "міцні обійми" РФ та Північної Кореї

У США непокояться, що "міцні обійми" між РФ та Північною Кореєю можуть підштовхнути лідера КНДР Кім Чен Ина до ризику в питанні загроз Південній Кореї, експорту озброєнь та ігнорування закликів щодо ядерних переговорів. Про це заявила помічниця держсекретаря США з питань Північної Кореї Чжун Пак, повідомляє Європейська правда.

За її словами, Оскільки Північна Корея постачає зброю для підтримки війни РФ проти України Україні, Пхеньян отримує вигоду від "усього спектру" поліпшення дипломатичних відносин з Росією – від економічної допомоги і допомоги у сфері безпеки до візитів російських високопосадовців.

"Це може надати цій колись ізольованій країні видимість легітимності, якої вона не заслуговує і не повинна мати. Ми стурбовані тим, що це може змусити Кіма думати, що його повідець довший, ніж він є насправді, і як це може вплинути на розрахунок ризиків Кіма", – сказала Пак.

За її словами, КНДР вже відправила до Росії близько 11 тисяч контейнерів з боєприпасами, а також 40 балістичних ракет, використаних в Україні.

Це зміцнило російські окупаційні сили в Україні, додала представниця Держдепу.

Вартість однієї лише артилерії, ймовірно, становить кілька мільярдів доларів, і допомога з боку Росії може стати найбільшим поштовхом для економіки Північної Кореї з часу приходу до влади Кім Чен Ина, зазначає агентство.

За словами Пак, одним із суттєвих дипломатичних успіхів Північної Кореї у відносинах з Москвою стало накладення Росією вето на резолюцію Ради Безпеки ООН про продовження повноважень групи експертів, яка протягом 15 років звітувала про розвиток ядерного арсеналу Північної Кореї.

Вона додала, що існує реальний ризик того, що відносини Північної Кореї з Росією можуть зробити її зброю більш привабливою для інших угруповань по всьому світу. Південна Корея вже заявила, що північнокорейська зброя використовується ХАМАС проти Ізраїлю.