В Госдепе обеспокоены из-за "крепких объятий" РФ и Северной Кореи

В США беспокоятся, что "крепкие объятия" между РФ и Северной Кореей могут подтолкнуть лидера КНДР Ким Чен Ына к риску в вопросах угроз Южной Корее, экспорта вооружений и игнорирования призывов о ядерных переговорах. Об этом заявила помощница госсекретаря США по вопросам Северной Кореи Чжун Пак, сообщает Европейская правда.

По ее словам, поскольку Северная Корея поставляет оружие для поддержки войны РФ против Украины Украине, Пхеньян получает выгоду от "всего спектра" улучшения дипломатических отношений с Россией – от экономической помощи и помощи в сфере безопасности до визитов российских чиновников.

"Это может придать этой некогда изолированной стране видимость легитимности, которой она не заслуживает и не должна иметь. Мы обеспокоены тем, что это может заставить Кима думать, что его поводок длиннее, чем он есть на самом деле, и как это может повлиять на расчет рисков Кима" , – сказала Пак.

По ее словам, КНДР уже отправила в Россию около 11 тысяч контейнеров с боеприпасами, а также 40 баллистических ракет, использованных в Украине.

Это укрепило российские оккупационные силы в Украине, добавила представитель Госдепа.

Стоимость одной только артиллерии, вероятно, составляет несколько миллиардов долларов, и помощь со стороны России может стать самым большим толчком для экономики Северной Кореи со времени прихода к власти Ким Чен Ына, отмечает агентство.

По словам Пак, одним из существенных дипломатических успехов Северной Кореи в отношениях с Москвой стало наложение Россией вето на резолюцию Совета безопасности ООН о продлении полномочий группы экспертов, которая в течение 15 лет отчитывалась о развитии ядерного арсенала Северной Кореи.

Она добавила, что существует реальный риск того, что отношения Северной Кореи с Россией могут сделать ее оружие более привлекательным для других группировок по всему миру. Южная Корея уже заявила, что северокорейское оружие используется ХАМАС против Израиля.