Кадрові зміни в уряді перенесли на травень – ЗМІ

Розгляд кадрових ротацій в уряді було перенесено на травень. Про це розповіли на умовах анонімності депутати "Слуги народу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як відомо, раніше ходили чутки, що кадрові питання, зокрема, відставку віцепрем'єра Олександра Кубракова, будуть розглянуті вже цього тижня. У понеділок це мало обговорюватися на малій фракції "Слуг".

Як відомо, раніше ходили чутки, що кадрові питання, зокрема відставку віцепрем’єра Олександра Кубракова, розглянуть вже цього тижня. У понеділок це мало обговорюватись на малій фракції "Слуг".

"Перенесли (розгляд кадрових ротацій) на травень" , - повідомив за підсумками наради співрозмовник видання.

Водночас він не уточнив, кого ж будуть звільняти.

"Точний список не скаже ніхто до узгодження нагорі" , - зазначив співрозмовник.

Водночас серед обговорюваних кандидатур на повернення в уряд з’явився керівник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Одним з кандидатів на звільнення називають віцепрем’єра та міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Про відставку заговорили після знищення росіянами низки українських електростанцій, де було збудовано системи захисту.

Серед кандидатів на звільнення також ЗМІ називали міністерку реінтеграції Ірину Верещук. Але та повідомила виданню, що не мала розмов з керівниками держави щодо звільнення.

"Жодних розмов не було (про звільнення). Звісно, я перепитувала у керівництва на всяк випадок" , - зазначила Верещук.

Вона також заперечила у Facebook щодо свого можливого призначення головою тернопільської ОДА.

Попри чутки про чергове об’єднання Мінекономіки та МінАПК в міністерстві Юлії Свириденко не підтвердили цього як вирішеної позиції.