Кадровые изменения в правительстве перенесли на май – СМИ

Рассмотрение кадровых ротаций в правительстве было перенесено на май.﻿ Об этом рассказали на условиях анонимности депутаты "Слуги народа", сообщает Цензор.НЕТ.

Как известно, ранее ходили слухи, что кадровые вопросы, в частности отставку вице-премьера Александра Кубракова, будут рассмотрены уже на этой неделе. В понедельник это должно было обсуждаться на малой фракции "Слуг".

"Перенесли (рассмотрение кадровых ротаций) на май" , - сообщил по итогам совещания собеседник издания.

В то же время он не уточнил, кого же будут увольнять.

"Точный список не скажет никто до согласования наверху" , – отметил собеседник.

В то же время, среди обсуждаемых кандидатур на возвращение в правительство появился руководитель "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Одним из кандидатов на увольнение называют вице-премьера и министра инфраструктуры Александра Кубракова. Об отставке заговорили после уничтожения россиянами ряда украинских электростанций, где были построены системы защиты.

Среди кандидатов на увольнение также СМИ называли министра реинтеграции Ирину Верещук. Но та сообщила изданию, что не имела разговоров с руководителями государства относительно увольнения.

"Никаких разговоров не было (об увольнении). Конечно, я переспрашивала у руководства на всякий случай" , - отметила Верещук.

Она также возразила в Facebook о своем возможном назначении главой тернопольской ОГА.

Несмотря на слухи об очередном объединении Минэкономики и МинАПК в министерстве Юлии Свириденко не подтвердили это как решенную позицию.