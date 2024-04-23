МЗС Китаю: "Проблема України" не є проблемою між КНР та США

Пекін під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена закликатиме Вашингтон утриматися від критики «нормальних відносин» між Китаєм та Росією і намагатиметься переконати не перетворювати «проблему України» на проблему китайсько-американських відносин.﻿ Про це заявив директор департаменту у справах Північної Америки та Океанії МЗС КНР Ян Тао в інтерв’ю китайським ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

Говорячи про майбутні переговори з Блінкеном, Ян сказав, що Китай зосередиться на п’яти основних цілях.

«П’ять цілей – це встановлення правильного розуміння між двома країнами, зміцнення діалогу, ефективне врегулювання розбіжностей, сприяння взаємовигідній співпраці та спільне виконання обов’язків як великих країн» , – зазначив дипломат.

Стосовно українського питання, якому планується приділити окрему увагу, китайська сторона намагатиметься переконати Блінкена в тому, що зв’язки з Москвою не свідчать про підтримку Пекіном російського вторгнення, і припинити їх критику.

«Китай закликає Сполучені Штати подумати про свою відповідальність за «кризу в Україні» (так у Пекіні називають війну – ред.) та утриматися від нападок і таврування нормальних відносин між Китаєм і Росією» , – сказав Ян.

За його словами, Пекін також буде закликати Вашингтон «припинити дискредитацію Китаю і перестати перекладати на нього провину за кризу» та скасувати односторонні санкції проти китайських компаній і осіб.