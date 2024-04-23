МИД Китая: "Проблема Украины" не должна является проблемой между КНР и США

Пекин во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена будет призывать Вашингтон воздержаться от критики «нормальных отношений» между Китаем и Россией и попытаться убедить не превращать «проблему Украины» в проблему китайско-американских отношений. Об этом заявил директор департамента по делам Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао в интервью китайским СМИ, сообщает Укринформ.

Говоря о предстоящих переговорах с Блинкеном, Ян сказал, что Китай будет сосредоточен на пяти основных целях.

«Пять целей – это установление правильного понимания между двумя странами, укрепление диалога, эффективное урегулирование разногласий, содействие взаимовыгодному сотрудничеству и совместное исполнение обязанностей как больших стран» , – отметил дипломат.

Относительно украинского вопроса, которому планируется уделить особое внимание, китайская сторона попытается убедить Блинкена в том, что связи с Москвой не свидетельствуют о поддержке Пекином российского вторжения и прекратить их критику.

«Китай призывает Соединенные Штаты подумать о своей ответственности за «кризис в Украине» (так в Пекине называют войну – ред.) и воздержаться от нападок и клеймения нормальных отношений между Китаем и Россией» , – сказал Ян.

По его словам, Пекин также будет призывать Вашингтон "прекратить дискредитацию Китая и перестать перекладывать на него вину за кризис" и отменить односторонние санкции против китайских компаний и лиц.