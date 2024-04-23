Зеленський обговорив з Сунаком найбільшого пакета допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком виділення Лондоном найбільшого досі пакета військової допомоги.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

Президент зазначив, що йдеться про пакет оборонної допомоги на пів мільярда фунтів стерлінгів (понад 600 тисяч доларів). Зокрема, у пакет увійдуть Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та боєприпаси. "Усе це справді потрібне Україні на полі бою" , – зазначив Зеленський.

"Вдячний Великій Британії та особисто прем’єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях" , – написав президент.

Він також повідомив, що обговорив з Сунаком необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.