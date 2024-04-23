Зеленский обсудил с Сунаком крупнейший пакет помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком выделение Лондоном крупнейшего пакета военной помощи.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.
Президент отметил, что речь идет о пакете оборонной помощи на полмиллиарда фунтов стерлингов (свыше 600 тысяч долларов). В частности, пакет войдут Storm Shadow и ракеты других типов, сотни единиц бронетехники и боеприпасы.
"Все это действительно нужно Украине на поле боя", – отметил Зеленский.
"Благодарен Великобритании и лично премьер-министру за проявление такой решительной поддержки, а также за готовность и дальше развивать оборонное сотрудничество, особенно с акцентом на морских и дальнобойных способностях", - написал президент.
Он также сообщил, что обсудил с Сунаком необходимость создания действенной модели конфискации российских активов и поделились ожиданиями от предстоящего саммита мира в Швейцарии и саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.