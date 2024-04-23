Зеленский обсудил с Сунаком крупнейший пакет помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком выделение Лондоном крупнейшего пакета военной помощи.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

Президент отметил, что речь идет о пакете оборонной помощи на полмиллиарда фунтов стерлингов (свыше 600 тысяч долларов). В частности, пакет войдут Storm Shadow и ракеты других типов, сотни единиц бронетехники и боеприпасы. "Все это действительно нужно Украине на поле боя" , – отметил Зеленский.

"Благодарен Великобритании и лично премьер-министру за проявление такой решительной поддержки, а также за готовность и дальше развивать оборонное сотрудничество, особенно с акцентом на морских и дальнобойных способностях" , - написал президент.

Он также сообщил, что обсудил с Сунаком необходимость создания действенной модели конфискации российских активов и поделились ожиданиями от предстоящего саммита мира в Швейцарии и саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.