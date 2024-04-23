Україна продовжує переговори зі США про виробництво Patriot і ракет до них – Маркарова

Українська сторона продовжує роботу щодо налагодження спільного виробництва американських систем Patriot і ракет до них. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова, повідомляє Європейська правда.

Вона пригадала візити президента України до США у вересні і грудні минулого року, коли питання спільного виробництва Patriot було одним з найбільш обговорюваних.

"Між візитами вже було два засідання бізнесів, українських і американських, з усіма, тому що насправді Patriot – це не один навіть виробник, це декілька, які виробляють різні частини" , – зазначила Маркарова.

"Активно працюємо. Ми... маємо почати самі виробляти дуже багато, як мінімум складових, а як максимум уже завершених деяких продуктів. Ми розуміємо, що навіть після нашої перемоги Росія нікуди не подінеться" , – наголосила вона.

Дипломатка зазначила, що сумним відкриттям цієї війни стало те, наскільки весь вільний світ не готовий до швидкого збільшення виробництва, коли це потрібно.

За її словами, з бізнесом одне з найбільших обговорень було саме про інвестиції і співвиробництво не тільки в питаннях співвиробництва зброї, але і тих частин, які стосуються матеріалів, які є "важливою невід'ємною складовою, щоб ці виробництва взагалі можна було десь запускати".