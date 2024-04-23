Украина продолжает переговоры с США о производстве Patriot и ракет к ним - Маркарова

Украинская сторона продолжает работу по налаживанию совместного производства американских систем Patriot и ракет к ним. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Европейская правда.

Она вспомнила визиты президента Украины в США в сентябре и декабре прошлого года, когда вопрос совместного производства Patriot был одним из самых обсуждаемых.

"Между визитами уже было два заседания бизнесов, украинских и американских, потому что на самом деле Patriot – это не один даже производитель, это несколько, которые производят разные части" , – отметила Маркарова.

"Активно работаем. Мы должны начать сами производить очень много, как минимум составляющих, а как максимум уже завершенных некоторых продуктов. Мы понимаем, что даже после нашей победы Россия никуда не денется" , – подчеркнула она.

Дипломат отметила, что печальным открытием этой войны стало то, насколько весь свободный мир не готов к быстрому увеличению производства, когда это нужно.

По ее словам, с бизнесом одно из крупнейших обсуждений было именно об инвестициях и совместном производстве не только в вопросах сопроизводства оружия, но и тех частей, которые касаются материалов, являющихся "важной неотъемлемой составляющей, чтобы эти производства вообще можно было где-то запускать".