В Київській області стався перелив води через дамбу

У Бориспільському районі Київської області стався перелив води через дамбу в районі третього, четвертого та пʼятого шлюзів. Поліція забезпечує безпеку дорожнього руху, повідомляє Укрінформ.

"В межах Золочівської громади є факти переливу води на дамбі в районі третього, четвертого та пʼятого шлюзів" , - ідеться у повідомленні пресслужби поліції Київщини.

Правоохоронці Бориспільського управління поліції Київщини регулюють рух та попереджають водіїв щодо дотримання швидкісного режиму на вказаних ділянках дороги.

Водіїв просять враховувати дану обставину при плануванні поїздок.

t.me/policekyivregion

Як повідомив у Фейсбуці голова Золочівської громади Олександр Лазаренко, є переливання води на дамбі біля третього та четвертого шлюзів.

t.me/policekyivregion

"За інформацією керівників РВА, рівень води у Дніпрі протягом дня має понизитись. Питання щодо доцільності відкриття шлюзів вирішується" , - зазначив Лазаренко.

Як повідомлялося, до 25 квітня в Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області спостерігатиметься подальше затоплення заплав і понижених прирічкових територій через підвищену водність Дніпра.