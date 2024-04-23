В Киевской области произошел перелив воды через дамбу

В Бориспольском районе Киевской области произошел перелив воды через дамбу в районе третьего, четвертого и пятого шлюзов. Полиция обеспечивает сохранность дорожного движения, сообщает Укринформ.

"В пределах Золочевской общины есть факты перелива воды на дамбе в районе третьего, четвертого и пятого шлюзов" , - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

Правоохранители Бориспольского управления полиции Киевщины регулируют движение и предупреждают водителей по соблюдению скоростного режима на указанных участках дороги.

Водителей просят учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.

t.me/policekyivregion

Как сообщил в Фейсбуке глава Золочевской общины Александр Лазаренко, есть переливание воды на дамбе около третьего и четвертого шлюзов.

t.me/policekyivregion

"По информации руководителей РВА, уровень воды в Днепре в течение дня должен снизиться. Вопрос о целесообразности открытия шлюзов решается" , - отметил Лазаренко.

Как сообщалось, до 25 апреля в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет наблюдаться дальнейшее затопление пойм и пониженных приречных территорий из-за повышенной водности Днепра.