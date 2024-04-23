В Киевской области произошел перелив воды через дамбу
В Бориспольском районе Киевской области произошел перелив воды через дамбу в районе третьего, четвертого и пятого шлюзов. Полиция обеспечивает сохранность дорожного движения, сообщает Укринформ.
"В пределах Золочевской общины есть факты перелива воды на дамбе в районе третьего, четвертого и пятого шлюзов", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.
Правоохранители Бориспольского управления полиции Киевщины регулируют движение и предупреждают водителей по соблюдению скоростного режима на указанных участках дороги.
Водителей просят учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.
Как сообщил в Фейсбуке глава Золочевской общины Александр Лазаренко, есть переливание воды на дамбе около третьего и четвертого шлюзов.
"По информации руководителей РВА, уровень воды в Днепре в течение дня должен снизиться. Вопрос о целесообразности открытия шлюзов решается", - отметил Лазаренко.
Как сообщалось, до 25 апреля в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет наблюдаться дальнейшее затопление пойм и пониженных приречных территорий из-за повышенной водности Днепра.