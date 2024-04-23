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Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку, є поранені

Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку, є поранені
Фото: t.me/VadymFilashkin

Російські агресори скинули керовану авіабомбу (КАБ) на місто Костянтинівку. Поранення дістали п'ятеро осіб. Про це повідомив﻿ голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу – п'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані. Ударом пошкоджено три будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт", – написав він у Telegram.

Філашкін вкотре закликав місцевих мешканців евакуюватись до більш безпечних регіонів України.

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