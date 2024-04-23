Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку, є поранені
Російські агресори скинули керовану авіабомбу (КАБ) на місто Костянтинівку. Поранення дістали п'ятеро осіб. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу – п'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані. Ударом пошкоджено три будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт", – написав він у Telegram.
Філашкін вкотре закликав місцевих мешканців евакуюватись до більш безпечних регіонів України.