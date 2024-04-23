Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку, є поранені

Російські агресори скинули керовану авіабомбу (КАБ) на місто Костянтинівку. Поранення дістали п'ятеро осіб. Про це повідомив﻿ голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу – п'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані. Ударом пошкоджено три будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт" , – написав він у Telegram.

Філашкін вкотре закликав місцевих мешканців евакуюватись до більш безпечних регіонів України.