Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Константиновку, есть раненые

Российские агрессоры сбросили управляемую авиабомбу (КАБ) на город Константиновку. Ранения получили пять человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Сегодня утром россияне сбросили на город управляемую авиабомбу - пять человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ударом повреждены три дома, автомобиль и инфраструктурный объект" , - написал он в Telegram.

Филашкин в очередной раз призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.