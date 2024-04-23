Сили оборони контролюють більшу частину Очеретине – ЗСУ

Ситуація в районі селища Очеретине Донецької області складна. У прагненні захопити населений пункт рашисти застосовують проти українських підрозділів хімічні отруйні речовини.﻿ Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація в районі населеного пункту Очеретине Донецької області складна: в прагненні захопити населений пункт противник застосовує проти наших підрозділів весь наявний арсенал озброєння, в тому числі й хімічні отруйні речовини, намагається закріпитися в південній частині Очеретиного" , - зазначив він.

За його словами, на даний час переважну частину селища контролюють Сили оборони. Південна частина населеного пункту Донецької області під вогневим контролем артилерії української армії.