Силы обороны контролируют большую часть Очеретино – ВСУ

Ситуация в районе поселка Очеретино Донецкой области сложная. В стремлении захватить населенный пункт рашисты применяют против украинских подразделений химические отравляющие вещества.﻿ Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войска "Хортица" Назар Волошин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области сложная: в стремлении захватить населенный пункт противник применяет против наших подразделений весь имеющийся арсенал вооружения, в том числе и химические отравляющие вещества, пытается закрепиться в южной части Очеретино" , - отметил он.

По его словам, в настоящее время подавляющую часть поселка контролируют Силы обороны. Южная часть населенного пункта Донецкой области под огневым контролем артиллерии украинской армии.