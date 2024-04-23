Організатор онлайн-казино ухилявся від сплати 1 млрд грн податків – БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки розслідують факт ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино у мережі Інтернет. Сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема, і матеріалами документальної перевірки Державної податкової служби. З посиланням на БЕБ, повідомляє Дзеркало тижня.

На думку БЕБ, компанія виплатила гравцям 4,5 млрд виграшів, з яких не сплатила податків на 1,1 млрд грн.

"Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх" , – коментує БЕБ розслідування.

За інформацією БЕБ, вже допитані працівники компанії, гравці та контрагенти, проведено слідчі дії, включно з обшуками, запитами, отримано тимчасовий доступ до речей та документів.

Також Бюро повідомляє про те, що арештовано рахунки бізнесу, якому дозволили виплачувати з рахунків податки і заробітні плати.

"В момент оголошення однієї з ухвал службові особи компанії перевели 100 млн на рахунки контрагента, ці кошти згодом також були арештовані" , – повідомляє БЕБ.

За повідомленням БЕБ, “службові особи товариства під час розслідування всіляко протидіють детективам”. Бюро вважає, що керівники бізнесу ігнорують ухвалу слідчого судді та не надають інформацію під час допитів, не надають первинну документацію підприємства.

"Досудове розслідування триває. Детективи БЕБ продовжують збирати докази, що надалі будуть використані як для судової економічної експертизи, яка покликана підтвердити розмір завданих бюджету України збитків, так і для доведення протиправної діяльності" , – вказано в інформації БЕБ.

Про який азартний бізнес йде мова у заяві БЕБ? Є версія, що це про Cosmolot

У тексті БЕБ не зазначено назву компанії, проте з контексту повідомлення стає зрозумілим, що ймовірно це повідомлення Бюро пов'язано із резонансною заявою одного зі співвласників азартного бізнесу, який відомий під брендом Cosmolot.

Раніше Арнульф Дамерау, британський та німецький бізнесмен, ексрадник Glencore і Trafigura, заявив, що корупціонери в спецслужбах країни та адміністрації президента Володимира Зеленського шантажують його та вимагають десятки мільйонів євро. Про це він розповів Financial Times.

З серпня Дамерау є співвласником Cosmolot, вебсайту онлайн-ігор та азартних ігор. Cosmolot почав працювати у 2021 році, після того, як український уряд змінив законодавство про азартні ігри, зазначив він, і минулого року мав загальний дохід у розмірі 208 мільйонів євро, порівняно з 4,8 мільйона євро в 2022 році та 250 тисяч євро в 2021 році.

Дамерау спростовує звинувачення та вважає, що претензії сфабриковані. Згідно з офіційними податковими деклараціями, компанія, яка пропонує тематичні онлайн-ігри з невеликими ставками, минулого року сплатила 60 мільйонів євро податків.

Історія з бізнесменом має глибоке коріння. Ще за часів президента-втікача Януковича, цей же бізнесмен втратив 25 мільйонів євро, інвестуючи у вітрову електрогенерацію в Криму. Тоді, за повідомленням підприємця, корумповані чиновники застосували до нього майже такий же підхід, як і нині з “Космолотом”. За вимогу віддати частку бізнесу, всі проблеми із діяльністю проєкту обіцяли вирішити. Дамерау брав участь у судовій справі, щоб повернути бізнес, але коли Росія захопила територію українського Криму, вимоги підприємця стали нездійсненні до реалізації.