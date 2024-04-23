Организатор онлайн-казино уклонялся от уплаты 1 млрд грн налогов – БЕБ

Детективы Бюро экономической безопасности расследуют факт уклонения от уплаты более 1 млрд грн налогов известным организатором азартных игр казино в сети Интернет. Сумма нанесенного государству ущерба подтверждается, в частности, и материалами документальной проверки Государственной налоговой службы. Со ссылкой на БЭБ, сообщает Зеркало недели.

По мнению БЭБ, компания выплатила игрокам 4,5 млрд выигрышей, с которых не уплатила налогов на 1,1 млрд грн.

"Упоминаемые выплаты были отражены не как выигрыши, а как возврат средств, то есть депозитов, физическим лицам, которые якобы не были использованы при участии в азартных играх" , - комментирует БЭБ расследование.

По информации БЭБ, уже допрошены работники компании, игроки и контрагенты, проведены следственные действия, включая обыски, запросы, получен временный доступ к вещам и документам.

Также Бюро сообщает о том, что арестованы счета бизнеса, которому разрешили выплачивать со счетов налоги и заработные платы.

"В момент объявления одного из определений должностные лица компании перевели 100 млн на счета контрагента, эти средства впоследствии также были арестованы" , - сообщает БЭБ.

По сообщению БЭБ, "должностные лица общества в ходе расследования всячески противодействуют детективам". Бюро считает, что руководители бизнеса игнорируют определение следственного судьи и не предоставляют информацию во время допросов, не предоставляют первичную документацию предприятия.

"Досудебное расследование продолжается. Детективы БЭБ продолжают собирать доказательства, что в дальнейшем будут использованы как для судебной экономической экспертизы, которая призвана подтвердить размер нанесенного бюджету Украины ущерба, так и для доказывания противоправной деятельности" , – говорится в информации БЭБ.

О каком азартном бизнесе идет речь в заявлении БЭБ? Есть версия, что это о Cosmolot

В тексте БЭБ не указано название компании, однако из контекста сообщения становится понятным, что вероятно это сообщение Бюро связано с резонансным заявлением одного из совладельцев азартного бизнеса, известного под брендом Cosmolot.

Ранее Арнульф Дамерау, британский и немецкий бизнесмен, экс-советник Glencore и Trafigura заявил, что коррупционеры в спецслужбах страны и администрации президента Владимира Зеленского шантажируют его и требуют десятки миллионов евро. Об этом он рассказал Financial Times.

С августа Дамерау является совладельцем Cosmolot, веб-сайта онлайн-игр и азартных игр. Cosmolot начал работать в 2021 году, после того, как украинское правительство изменило законодательство об азартных играх, отметил он, и в прошлом году имел общий доход в размере 208 миллионов евро по сравнению с 4,8 миллиона евро в 2022 году и 250 тысяч евро в 2021 году.

Дамерау опровергает обвинения и считает, что претензии сфабрикованы. Согласно официальным налоговым декларациям, компания, предлагающая тематические онлайн-игры с небольшими ставками, в прошлом году уплатила 60 миллионов евро налогов.

История с бизнесменом имеет глубокие корни. Еще во времена президента-беглеца Януковича этот же бизнесмен потерял 25 миллионов евро, инвестируя в ветровую электрогенерацию в Крыму. Тогда, по сообщению предпринимателя, коррумпированные чиновники применили к нему почти такой же подход, как и сейчас с Космолотом. По требованию отдать долю бизнеса все проблемы с деятельностью проекта обещали решить. Дамерау участвовал в судебном деле, чтобы вернуть бизнес, но когда Россия захватила территорию украинского Крыма, требования предпринимателя стали невыполнимыми для реализации.