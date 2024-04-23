Глава Нацгвардії: Росіянам простіше скинути владу РФ, ніж захопити Харків

Щоби захопити Харків, росіянам доведеться воювати роками. Тому спроби наступу на цьому напрямі, якщо вони відбудуться, нічого не дадуть окупантам. Про це сказав командувач Нацгвардії Олександр Півненко, повідомляє Ліга.net.

Під час інтерв'ю він констатував, що їм притаманна класична поведінка під час масштабних операцій: два-три напрями вони обирають для відволікання уваги, і ще один основний.

Для Харкова така історія буде складною. Півненко пояснив це тим, що росіяни постійно атакують місто ракетами та іншими повітряними цілями, намагаючись зруйнувати його інфраструктуру.