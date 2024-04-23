Українці серед європейців найбільше готові воювати – опитування

Більшість - 62% - опитаних українців готові воювати за свою країну. Це майже вдвічі більше за тих, хто не готовий - 33%. Тільки 4% респондентів не визначилися з відповіддю. Про це свідчать дані опитування, проведеного в жовтні-грудні 2023 року соціологічною групою Рейтинг у співпраці з інститутом досліджень Gallup International, що пройшло в межах проєкту End of Year 2023, повідомляє Корреспондент.

"Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських країн, причому запитання для українців було прямим і не мало гіпотетичного характеру. Відсоток тих, хто готовий, становить 62%, що майже вдвічі більше за тих, хто не готовий - таких 33%, тих, хто ще не визначився з відповіддю, лише 4%" , - йдеться в повідомленні.

Серед сусідів України порівняно велику готовність воювати за свою країну висловили в Молдові. Там процент трохи більший за половину від загального числа респондентів.

У Румунії та Польщі відсоток готовності воювати трохи менший за половину опитаних.

Вірменія та Саудівська Аравія продемонстрували найвищий рівень готовності воювати за свою країну: їхні показники становлять відповідно 96% та 94%. Високий рівень готовності також мають такі країни, як Азербайджан, Грузія, Афганістан, Індія та Пакистан.

Соціологи зазначають, що найбільшу готовність в умовах війни воювати за свою країну демонструють респонденти з країн Азії.

У країнах Америки та Європи найбільший показник тих, хто не визначився. Вищу готовність воювати демонструють респонденти з країн Центрально-Східної Європи, найнижчу - Південної. Загалом найменше серед європейських країн готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії, Болгарії.

Загалом найменше тих, хто відповів, що готовий воювати за свою країну, серед японців.