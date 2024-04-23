Украинцы среди европейцев больше всего готовы воевать – опрос

Большинство – 62% – опрошенных украинцев готовы воевать за свою страну. Это почти вдвое больше тех, кто не готов – 33%. Только 4% респондентов затруднились с ответом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в октябре-декабре 2023 г. социологической группой Рейтинг в сотрудничестве с институтом исследований Gallup International, прошедшем в рамках проекта End of Year 2023, сообщает Корреспондент.

"Украина имеет самую высокую готовность воевать за свою страну среди европейских стран, причем вопрос для украинцев был прямым и не имел гипотетического характера. Процент тех, кто готов, составляет 62%, что почти вдвое больше тех, кто не готов - таких 33%, тех, кто еще не определился с ответом, всего 4%" , - говорится в сообщении.

Среди соседей Украины сравнительно большая готовность воевать за свою страну у Молдовы. Там процент чуть больше половины общего числа респондентов.

В Румынии и Польше процент готовности воевать чуть меньше половины опрошенных.

Армения и Саудовская Аравия продемонстрировали высокий уровень готовности к войне за свою страну: их показатели составляют соответственно 96% и 94%. Высокий уровень готовности также имеют такие страны, как Азербайджан, Грузия, Афганистан, Индия и Пакистан.

Социологи отмечают, что наибольшую готовность в условиях войны сражаться за свою страну демонстрируют респонденты из стран Азии.

В странах Америки и Европы наибольший показатель неопределившихся. Более высокую готовность воевать демонстрируют респонденты из стран Центрально-Восточной Европы, самую низкую - Южной. В целом меньше всего среди европейских стран готовы воевать за свое государство в Италии, Германии, Австрии, Испании, Болгарии.

В общем, меньше всего тех, кто ответил, что готов воевать за свою страну, среди японцев.