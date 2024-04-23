Поліція показала відео з епіцентру вибуху в Костянтинівці

Поранених від вибуху авіаційної бомби, яку росіяни 23 квітня скинули на Костянтинівку Донецької області, рятували парамедики поліції, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Нацполіції.

Близько 9.34 окупанти вдарили по центральній частині міста керованою авіаційною бомбою УМПБ-Д-30 СМ. Внаслідок обстрілу осколкові поранення отримали 5 людей, які в цей час їхали в автомобілі та опинилися в епіцентрі вибуху.

"У перші хвилини після обстрілу на допомогу людям прибули поліцейські. Постраждали три жінки віком 51 і 55 років та двоє чоловіків віком 57 і 70 років. Парамедики надали пораненим медичну допомогу та евакуювали до лікарні".