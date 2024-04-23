Полиция показала видео из эпицентра взрыва в Константиновке

Раненых от взрыва авиационной бомбы, которую россияне 23 апреля сбросили на Константиновку Донецкой области, спасали парамедики полиции, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Около 9.34 оккупанты ударили по центральной части города управляемой авиационной бомбой УМПБ-Д-30 СМ. В результате обстрела осколочные ранения получили 5 человек, которые в это время ехали в автомобиле и оказались в эпицентре взрыва.

"В первые минуты после обстрела на помощь людям прибыли полицейские. Пострадали три женщины в возрасте 51 и 55 лет и двое мужчин в возрасте 57 и 70 лет. Парамедики оказали раненым медицинскую помощь и эвакуировали в больницу".