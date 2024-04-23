Ексдепутата засудили до 15 років за коригування ударів по Запоріжжю

Колишнього депутата Запорізької міськради засудили до 15 років в'язниці за коригування ракетного удару армії РФ по місту. Посилаючись на дані Служби безпеки України, повідомляє Новое время.

Як зазначають у відомстві, саме за координатами засудженого армія РФ здійснила серію повітряних ударів по Запоріжжю у квітні-травні 2022 року. Тоді внаслідок обстрілів загинуло троє місцевих жителів. Крім того, було зруйновано 30 приватних будинків, а також пошкоджено одне із промислових підприємств регіону.

За матеріалами справи, колишній депутат-комуніст, який був засуджений у 2001 році на шість років за планування державного перевороту, був завербований кадровим співробітником ФСБ наприкінці 2022 року. Він збирав розвіддані про розташування ЗСУ та оборонних заводів, використовуючи інформацію, одержану від колишніх однопартійців. Після цього агент особисто фотографував необхідні об'єкти.

Отримані відомості передавав до ФСБ через месенджер з детальним описом потенційної цілі та прилеглої місцевості.

Ексдепутата визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та засудили на 15 років.