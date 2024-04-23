Екс-депутата осудили на 15 лет за корректировку ударов по Запорожью
Бывшего депутата Запорожского горсовета осудили на 15 лет тюрьмы за корректировку ракетного удара армии РФ по городу. Ссылаясь на данные Службы безопасности Украины, сообщает Новое время.
Как отмечают в ведомстве, именно по координатам осужденного армия РФ осуществила серию воздушных ударов по Запорожью в апреле-мае 2022 года. Тогда в результате обстрелов погибли трое местных жителей. Кроме того, было разрушено 30 частных домов, а также повреждено одно из промышленных предприятий региона.
По материалам дела, бывший депутат-коммунист, который был осужден в 2001 году на шесть лет за планирование государственного переворота, был завербован кадровым сотрудником ФСБ в конце 2022 года. Он собирал разведданные о расположении ВСУ и оборонных заводов, используя информацию, полученную от бывших однопартийцев. После этого агент лично фотографировал необходимые объекты.
Полученные сведения передавал в ФСБ через мессенджер с подробным описанием потенциальной цели и прилегающей местности.
Экс-депутата признали виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и осудили на 15 лет.