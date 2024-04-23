У Курганській області РФ затопило уранові свердловини - ЗМІ
У Курганській області РФ затопило уранові свердловини через повінь. Про це йдеться у матеріалах Радіо Свобода.
Перше фото зроблено у вересні 2023 року.
Друге – 20 квітня 2024 року.
На них видно підтоплення території між селами області, де, за даними екологів, розташовані уранові шахти та старі дослідницькі свердловини родовища "Добровільне".
Підземні води із цих свердловин могли змішатися з річковою водою та потрапити до водопроводу, вважають вони.
У "Росатомі" заперечують можливість зараження місцевої річки Тобола ураном і заявили, що повінь обійшла свердловини.