У Курганській області РФ затопило уранові свердловини - ЗМІ

У Курганській області РФ затопило уранові свердловини через повінь. Про це йдеться у матеріалах Радіо Свобода.

Перше фото зроблено у вересні 2023 року.

t.me/svoboda_radio

Друге – 20 квітня 2024 року.

t.me/svoboda_radio

На них видно підтоплення території між селами області, де, за даними екологів, розташовані уранові шахти та старі дослідницькі свердловини родовища "Добровільне".

Підземні води із цих свердловин могли змішатися з річковою водою та потрапити до водопроводу, вважають вони.

У "Росатомі" заперечують можливість зараження місцевої річки Тобола ураном і заявили, що повінь обійшла свердловини.