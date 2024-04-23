В Курганской области РФ затопило урановые скважины - СМИ

В Курганской области РФ затопило урановые скважины из-за наводнения. Об этом говорится в материалах Радио Свобода.

Первое фото сделано в сентябре 2023 года.

t.me/svoboda_radio

Второе - 20 апреля 2024 года.

t.me/svoboda_radio

На них видно подтопление территории между селами области, где согласно данным экологов, расположены урановые шахты и старые исследовательские скважины месторождения "Добровольное".

Подземные воды из этих скважин могли смешаться с речной водой и попасть в водопровод, считают они.

В "Росатоме" отрицают возможность заражения местной реки Тобола ураном и заявили, что наводнение обошло скважины.