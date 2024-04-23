Омбудсман про смерть мобілізованого в дорозі: ВЛК визнала його придатним

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що чоловіка із Закарпаття, який помер дорогою до навчального центру, було визнано придатним до військової служби.

Про це йдеться﻿ в дописі омбудсмана в Telegram-каналі.

За даними Лубінця, такий висновок було вказано у довідці військово-лікарської комісії.

"Наразі щодо ймовірного порушення прав людини я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі" , – додав омбудсман.

Він зазначив, що його представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини.

Нагадаємо, раніше Закарпатський обласний центр комплектування повідомив про смерть військовозобов'язаного дорогою до навчального центру. За даними ТЦК, у чоловіка стався епілептичний напад. Зазначається, що офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав "швидку допомогу", втім медики не встигли і чоловік помер.