Омбудсман о смерти мобилизованного в дороге: ВВК признала его годным
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что мужчина из Закарпатья, умерший по дороге в учебный центр, был признан годным к военной службе.
Об этом говорится в сообщении омбудсмана в Telegram-канале.
По данным Лубинца, такой вывод был указан в справке военно-врачебной комиссии.
"По поводу вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация в дальнейшем будет находиться на моем личном контроле", - добавил омбудсман.
Он отметил, что его представители в Закарпатской и Львовской областях будут работать, чтобы узнать все обстоятельства.
Напомним, ранее Закарпатский областной центр комплектования сообщил о смерти военнообязанного по дороге в учебный центр. По данным ТЦК, у мужчины произошел эпилептический приступ. Отмечается, что офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал "скорую помощь", впрочем медики не успели и мужчина умер.