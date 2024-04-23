Омбудсман о смерти мобилизованного в дороге: ВВК признала его годным

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что мужчина из Закарпатья, умерший по дороге в учебный центр, был признан годным к военной службе.

Об этом говорится в сообщении омбудсмана в Telegram-канале.

По данным Лубинца, такой вывод был указан в справке военно-врачебной комиссии.

"По поводу вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация в дальнейшем будет находиться на моем личном контроле" , - добавил омбудсман.

Он отметил, что его представители в Закарпатской и Львовской областях будут работать, чтобы узнать все обстоятельства.

Напомним, ранее Закарпатский областной центр комплектования сообщил о смерти военнообязанного по дороге в учебный центр. По данным ТЦК, у мужчины произошел эпилептический приступ. Отмечается, что офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал "скорую помощь", впрочем медики не успели и мужчина умер.